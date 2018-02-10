Сегодня, на Олимпийских играх в Пхенчане завершился первый игровой день и было разыграно пять комплектов наград.

Но особое внимание публики было приковано к женскому хоккейному турниру, в котором впервые принимала участие объединенная сборная Кореи. Увы, но кореянки крупно проиграли сборной Швейцарии со счетом 0 - 8.

В составе швейцарской сборной четыре шайбы забросила Алина Мюллер, по две шайбы на свой счет записали Фебе Станц и Лара Штальдер.

Как передает ТАСС, на матче присутствовали президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ен Нам и Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, и председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту КНДР Чхве Хви. Также к ним присоединились президент МОК Томас Бах, президент Швейцарии Ален Берсе, глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом и президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Напомним, что на совещании в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) в конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступит на Играх-2018. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 - из КНДР, в каждом матче могут сыграть только 20 полевых хоккеисток и два вратаря, а три спортсменки должны быть из КНДР.

Ранее мы сообщали, что конькобежки Нидерландов на Играх - 2018 заняли весь пьедестал почета в гонке на 3 000 метров.