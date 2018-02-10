В Минске задержали белорусского оппозиционного политика, председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолия Лебедько. Сообщается, что это случилось после пикета кандидатов в депутаты местных Советов в Бресте. Об этом сообщает пресс-служба партии.

9 февраля Анатолий Лебедько приезжал в Брест на пикет кандидатов в депутаты местных Советов от ОГП и снимал сбор подписей против строительства аккумуляторного завода.

После мероприятия машину с Анатолием Лебедько и Александром Добровольским "без внятного объяснения причин" остановили на трассе Брест - Минск в Жабинковском районе, сказано в сообщении.

Лебедько доставили в Жабинковский РОВД, где составили протокол о неповиновении сотруднику милиции и объявили о задержании.

Сейчас Лебедько находится в Кобрине. Его жене по телефону Кобринского РОВД сообщили, что суд состоится в понедельник, 12 февраля, в Кобрине.

На странице политика в Facebook сообщается, что он находится в опорном пункте милиции Советского района Минска.

"На меня составлен административный протокол за проведение 5 января в Минске сбора подписей за отмену автопошлины и отставку правительства по п. 3 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)", - сообщил он.

Санкция статьи предусматривают штраф от 20 до 50 базовых величин (1 базовая величина составляет Br130 тыс.) или административный арест.

Лебедько написал, что суд над ним намечен на 15 января.

Фото: facebook.com/people/Анатоль-Лябедзька

Фото: facebook.com/people/Анатоль-Лябедзька

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