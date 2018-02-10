Полиция Кривого Рога задержала трех участников убийства 20-летнего парня, которого похитили месяц назад с целью получения выкупа в 100 тысяч гривен. Об этом сообщил начальник Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря на своей странице в Facebook.

По его словам, еще в январе злоумышленники похитили парня, требуя у матери 100 тысяч гривен выкупа, а через три недели его убили.

Для раскрытия преступления полицейские опросили более 100 человек, провели более 80 оперативно-следственных действий.

Как выяснилось, организовал преступление ранее судимый мужчина, который отбыл срок за мошенничество. Он привлек двух сообщников, заранее устроился на работу в службу такси. В момент похищения злоумышленник организовал себе алиби.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Glukhoverya

Фото: facebook.com/Vitaliy.Glukhoverya

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