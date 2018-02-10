После сегодняшнего убийства, произошедшего на одной из остановок общественного транспорта у метро "Черниговская" в Киеве, друзья убитого мужчины через соцсети рассказывают про обстоятельства инцидента.

Вот что написал друг погибшего мужчины Владимир Коваль в Facebook: "ребята, у моих друзей сегодня случилось большое горе: средь бела дня, на остановке, на глазах у жены, во время обычного бытового конфликта, ножом в спину зарезали парня Руслана. Он на фото номер 2. У него осталась жена и двое детей. Убийцей оказался солдат-контрактник 72 бригады в увольнении, находившейся, предварительно, в состоянии наркотического опьянения. Он уже задержан и находится в изоляторе".

Фото: Владимир Коваль/facebook.com

Как сообщала "Страна", предполагаемый убийца уже задержан и находится в изоляторе.

Также друзья оставили реквизиты карты для неравнодушных людей, которые могли бы помочь.

Номер карты:

5168 7555 2674 5605 (Ткаленко К.)

Друзья и знакомые погибшего мужчины обращаются ко всем людям - "будьте бдительны, выходя из квартиры. Старайтесь не перечить никому, старайтесь не ввязываться в конфликты, правы вы или нет".

Фото: Владимир Коваль/Facebook

Ранее "Страна" писала, что в Киеве 19-летнего строителя из Днепропетровской области ударили ножом в грудь во время конфликта.

Как сообщала "Страна", ранее маршрутный автобус сбил под Киевом пьяного мужчину, который собирал грибы в темноте.