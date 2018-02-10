В Киеве, в общежитии на улице Сагайдака двое парней устроили драку в комнате общежития. В результате один парень с ножевым ранением грудной клетки попал в больницу, другой - в полицию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, двое уроженцев Днепропетровской области проживали вместе в комнате общежития.

После работы на строительстве они распивали спиртные напитки и между ними возник конфликт. В результате один схватил нож и ударил им оппонента. Это услышали другие жители и вызвали врачей и полицию.

Чтобы скрыть следы преступления, 21-летний правонарушитель выбросил нож на помойку. Эксперты изъяли вещественное доказательство и отправили на исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Николаеве женщина ножницами убила новорожденного ребенка прямо на балконе.

Напомним также, что в Киеве в очереди на маршрутку убили человека.