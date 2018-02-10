Позавчера, 8 февраля, в США в отеле "Вашингтон Хилтон" при участии президента США Дональда Трампа состоялся 66-й Национальный молитвенный завтрак.

На этом мероприятии присутствовала большая группа украинских политиков. Так например, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сидела практически напротив трибуны, с которой выступал Дональд Трамп.

На встречах в ходе молитвенного завтрака присутствовал и приближенный к главе МВД народный депутат Антон Геращенко из "Народного фронта". Его запечатлели склонившимся перед смартфоном за одним из столиков на фоне тарелок и столовых приборов.

Напротив него за тем же столиком сидит глава фракции БПП Артур Герасимов.

Фото: Страна

Ранее в интернете опубликовали скандальное видео, как нардеп Антон Геращенко вылизывает тарелку после еды.

Напомним, что нардеп Новинский пояснил почему не хочет ехать на молитвенный завтрак.

Также мы рассказывали, что Ксению Собчак позвали на молитвенный завтрак к Трампу.