Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что экс-депутата "Батькивщины" Александра Шепелева, сильно избитого при задержании несколько дней назад, задержали не представители военной прокуратуры. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Это абсурдно по определению даже так думать", - заявил Матиос на обвинения Шепелева в том, что именно сотрудники военной прокуратуры повинны в задержании в Конча-Заспе.

"Военная прокуратура не имеет и не осуществляет функций оперативной службы, прослушивания, разведки и спецназа. Поэтому утверждение Шепелева, а следовательно - и журналистов - об установлении его местонахождения и дальнейшем удержании военной прокуратурой точно абсурдны", - подчеркнул он.

"Если у подозреваемого Шепелева будет фантазия и желание рассказать о различных действиях политикума Украины, и это будет иметь признаки тех или иных преступлений, мы, как и всегда это делали, расследуем и проверим все полностью объективно, беспристрастно и по закону, несмотря на фамилии и должности", - добавил Матиос.

Как сообщала "Страна", в Киеве 9 февраля избрали меру пресечения экс-депутату "Батькивщины" Александру Шепелеву, которого задержали двумя днями ранее. Его арестовали на два месяца – взяли под стражу без права выйти под залог. Источники в силовых органах сообщили "Стране", что при задержании он был сильно избит, также его держали в подвале несколько дней, чтобы "побудить сотрудничать со следствием".

Служба безопасности заявляет, что во время задержания Шепелева действовала в рамках законодательства. Откуда взялись синяки – не объясняет.