В Кривом Роге почти сотня школ закрылась на карантин из-за гриппа
Власти Кривовго Рога Днепропетровской области приняли решение о закрытии 91 школы в городе на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщают "Украинские новости".
Согласно данным управления образования и науки Криворожского горсовета, наибольшее количество заболевших среди школьников младших классов.
Всего в Кривом Роге 150 школ.
Отметим, что в Киеве в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ закрыты уже три десятка школ. Также на карантин закрыты школы в Виннице, Николаеве, Ровно, Черновцах, и Житомире.
Напомним также, что всего за неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине вырос сразу на 20%. Интенсивный показатель заболеваемости вплотную приблизился к эпидемическому порогу, однако не превысил его
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