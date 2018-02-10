Власти Кривовго Рога Днепропетровской области приняли решение о закрытии 91 школы в городе на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщают "Украинские новости".

Согласно данным управления образования и науки Криворожского горсовета, наибольшее количество заболевших среди школьников младших классов.

Всего в Кривом Роге 150 школ.

Отметим, что в Киеве в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ закрыты уже три десятка школ. Также на карантин закрыты школы в Виннице, Николаеве, Ровно, Черновцах, и Житомире.

Напомним также, что всего за неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине вырос сразу на 20%. Интенсивный показатель заболеваемости вплотную приблизился к эпидемическому порогу, однако не превысил его