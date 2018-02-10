В Киеве, на новом Ирпенском шоссе, произошло ужасное ДТП, в котором 2 человека погибло и 3 были госпитализированы с тяжелыми травмами. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Водитель Renault выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с авто Iveco.

Водитель и пассажирка Renault погибли на месте. Еще одну пассажирку с этого автомобиля госпитализировали.

При этом водитель и пассажирка Iveco доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", пьяное пятничное ДТП в Ирпене завершилось бегством одного из участников.

Напомним также, что ранее на Ирпенской трассе под Киевом также произошло жуткое ДТП с погибшими.