Под Киевом Renault вылетел на встречную полосу. Два авто всмятку, есть жертвы
В Киеве, на новом Ирпенском шоссе, произошло ужасное ДТП, в котором 2 человека погибло и 3 были госпитализированы с тяжелыми травмами. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
Водитель Renault выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с авто Iveco.
Водитель и пассажирка Renault погибли на месте. Еще одну пассажирку с этого автомобиля госпитализировали.
При этом водитель и пассажирка Iveco доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Как сообщала "Страна", пьяное пятничное ДТП в Ирпене завершилось бегством одного из участников.
Напомним также, что ранее на Ирпенской трассе под Киевом также произошло жуткое ДТП с погибшими.