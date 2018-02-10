Сегодня, 10 февраля, в 19.00 в Киеве стартовал первый полуфинал Нацотбора на Евровидение. Трансляцию проводят СТБ и UA:Перший.

Как сообщала "Страна", за место в финале поборются первые девять участников: СONSTANTINE, Сергей Бабкин, LAUD, группа KAZKA, The ВЙО, KOZAK SYSTEM, VILNA, PUR:PUR и The Erised.

По результатам баллов от судей и зрителей в финал Нацотбора пройдут по трое участников из каждого полуфинала.

Напомним, члены жюри Национального отбора Евровидения: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

Ранее певец Сергей Бабкин показал песню, с которой поборется за место на Евровидении.

"Когда создавались слова этой песни, я гулял на площади во Львове, возле Оперного театра, ходил, переходил улицы разные. Был прекрасный день, очень солнечный и слова сами приходили в голову и сложились в припев. А потом там же я купил красные очки, даже не задумываясь о символическом значении "крізь твої очі". Все это собралось в один клубок событий, а позже и переросло в идею с клубочком на обложке", - рассказал Бабкин.