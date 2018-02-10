Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик, который входит в десятку лучших боксеров мира по версии World Boxing News, опубликовал на своей странице в Instagram общие фотографии и видео с совместных тренировок с женой. На фотографиях пара занимается спортом на пляже.

Cемья украинского боксера отдыхает в Мексике. Однако Александр Усик и его жена выделяют время для тренировок.

Фото: lomus.ua/Instagram

Фото: lomus.ua/Instagram

На одной из фотографий Александр Усик отжимается, в то время, как его жена Екатерина сделала упражнение "планка". Под эффектным фото сторонники Усика не сдерживали восторга.

"Уважуха. Правильная семья", "Саня, ты лучший, держим за тебя кулаки", "Не забудьте поплавать с черепахами", - пишут в комментариях пользователи.

Кроме сложных физических упражнений, пара занимается бегом на мексиканском пляже. Видно, что супруги поддерживают прекрасную физическую форму.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) Фев 10, 2018 в 6:36 PST

Но спортсмен не забывает и боксерские упражнения. На одном из видео, опубликованном в Instagram, Александр Усик выполняет упражнение "бой с тенью". Удивленные отдыхающие же не узнают в туристе известного спортсмена.

Екатерина Усик также продемонстрировала свои боевые навыки. Александр в заметке отметил, что "появился новый чемпион".

Как сообщала "Страна", Киев хочет принять решающий бой украинца Усика с россиянином Гассиевым.