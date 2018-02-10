Первый день Олимпиады-2018 стал днем триумфа для сборной Нидерландов. Голландские конькобежки заняли весь пьедестал почета в гонках на дистанции 3000 метров.

Олимпийской чемпионкой стала Карлейн Ахтеректе (ее результат 3.59,21), второе место заняла Ирен Вюст (3.59,29), а Антойнетте де Йонг стала бронзовой призеркой (4.00,02).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что вице-спикер российской Госдумы Игорь Лебедев отказался поздравить россиянина Семена Елистратова с завоеванием бронзовой медали по шорт-треку на дистанции 1500 метров на Олимпиаде - 2018.

"Елистратова как человека я поздравляю с медалью. Но как российского спортсмена поздравить не готов. Потому что Россия в Играх не участвует", - заявил Лебедев.

Также мы публиковали полное расписание соревнований на зимних Олимпийских играх в Пхенчане.