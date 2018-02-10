Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, который выступил в защиту закона о нацпамяти, надеется урегулировать исторический спор с Украиной. Об этом сообщает "Польское Радио".

Министр иностранных дел надеется, что спор удастся уладить на встрече вице-премьеров Польши и Украины, которая должна состояться на следующей неделе.

"Я надеюсь, что эта встреча состоится. По крайней мере, мы получили этому подтверждение. Мы запланировали дискуссию об исторических отношениях между нашими странами, мы также намерены добиться разрешения со стороны украинских властей на проведение эксгумационных работ", - сказал Чапутович после встречи с главой дипломатии Эстонии в Варшаве.

Как сообщала "Страна", 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал изменения к закону о польском институте национальной памяти. Закон предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии, пропаганду "бандеровской идеологии".