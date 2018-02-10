Международный Комитет по защите журналистов (CPJ) выступил с заявлением, в котором решительно осудил действия силовиков, которые устроили налет на медиахолдинг "Вести", в состав которого входит газета, "Радио Вести" и интернет-портал.

Заявление CPJ размещено на сайте организации.

"Нет оправдания для враждебного рейда украинских правоохранительных органов против медиахолдинга "Вести", который, как представляется, является частью продолжающейся кампании преследования изданий, публикующих критические материалы. Мы призываем власти Украины объяснить их действия, вернуть имущество и прекратить преследование медиахолдинга "Вести", чтобы его журналисты могли возобновить свою работу", - заявила координатор программы CPJ Europe и Central Asia Нина Огнянова.

Ранее "Страна" в материале "Вести" захвачены", выяснила кто и зачем устроил погром в редакции и кто на очереди испытать #нечуванусвободуслова.