Сегодня, 10 февраля, в бразильском Рио-де-Жанейро открылся всемирно известный традиционный карнавал. Об этом сообщает The Sun.

Ключ города королю карнавала торжественно вручил мэр Рио Марселу Кривелли. Это знаменовало начало веселого народного праздника.

Веселье в Рио продлится девять дней.

Яркое действо увидят 6,5 млн человек, из которых полтора миллиона - туристы.

Победителей карнавала будут выбирать на главной улице города - Самбодром.

Карнавал проходит в достаточно тяжелое для Рио время. В этом году из-за нехватки средств в городской казне было уволено около 80 тысяч работников. Город также сократил помощь школам самбы.

Как сообщает Reuters, карнавал в Рио впервые в истории откроет женщина-трансгендер Камилла Карвальо. Камилла будет во главе шествия одной из школ самбы в воскресенье, 11 февраля. При рождении трансгендера звали Вагнер Карвальо, он впервые принял участие в параде в 14 лет. А потом была серия операций по смене пола.

Фото: Instagram.com/kcarvalho4

Фото: thesun.co.uk

Как сообщала "Страна", ранее из-за кризиса в Рио-де-Жанейро просили отменить Новый год.

В прошлом году знаменитый карнавал в Рио посетили 1 миллион туристов.