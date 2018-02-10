Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил про окончание процесса декоммунизации в Украине. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Вятровича, декоммунизация символов тоталитарного режима фактически завершена. Переименовали около тысячи населенных пунктов.

"Остались 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, тем не менее они подпадают под действие закона о декоммунизации", - сказал Вятрович.

По его данным, в Украине демонтировали почти все памятники Ленину.

"Памятников около 2,5 тысяч. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно, мы можем реагировать только по факту выявления этих памятников. Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности Ленину, их уже нет", - рассказал Вятрович.

Как сообщала "Страна", в Красноярске установили памятник Ленину в стиле трехмерного пикселя.

Напомним также, что под Белгород-Днестровским нашли забытый памятник Ленину и снесли.