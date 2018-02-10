Вице-спикер российской Госдумы Игорь Лебедев отказался поздравить россиянина Семена Елистратова с завоеванием бронзовой медали по шорт-треку на дистанции 1500 метров на Олимпиаде - 2018.

Об этом передает портал Чемпионат.

"Олимпиаду я не смотрю и не хочу. Нет положительных эмоций от вида формы наших спортсменов, от надписи ОАР вместо названия великой спортивной страны. Не понимаю радости болельщиков и спортсменов, когда они получают медали. Это медали какой страны? Какая страна будет вписана в медальный зачет и войдет в историю олимпийского движения? ОАР?

Поэтому восторга от медалей не испытываю. Тем более этих медалей будет не очень много. Запись в истории Игр о том, что надпись ОАР осталась на 38-й строчке медального зачета, останется навсегда. А о том, что российских спортсменов на Игры не пустили, все забудут. Поэтому не хочу расстраиваться, смотреть не буду.

Да, мы с вами живем в то время, когда проходят эти Игры. Мы знаем, что спортсмены из нашей страны. А люди через 10 лет не будут понимать, что это такое - ОАР. Где Россия? Почему великая страна, которая первой вышла в космос, сейчас позорно умылась и плетется в хвосте олимпийского движения. Елистратова как человека я поздравляю с медалью. Но как российского спортсмена поздравить не готов. Потому что Россия в Играх не участвует", - заявил Лебедев.

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