Вертолет ВВС Турции был сбит над сирийской провинцией Хатай в ходе операции против курдов под названием "Оливковая ветвь". Об этом сообщает Hurriyet daily news.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, курды заплатят высокую цену за то, что сбили вертолет.

Позже премьер Турции Бинали Йилдирим сообщил, что в ходе инцидента погибли двое пилотов.

По его словам, на этом этапе точно неизвестно, стал ли инцидент результатом внешнего вмешательства, расследование продолжается.

Фото: hurriyetdailynews.com

Фото: hurriyetdailynews.com

Как сообщала "Страна", турецкие сухопутные войска 21 января вошли на территорию Сирии и продвигаются в направлении города Африн при поддержке подразделений "Свободной сирийской армии".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал расширить наступление своих войск в Сирии против курдских подразделений, несмотря на призывы западных союзников остановить операцию.

Ранее Эрдоган заявил, что турецкие войска с помощью Аллаха готовы дойти до Идлиба в Сирии.