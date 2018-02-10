Экс-президент Румынии Траян Бэсеску представит на утверждение парламента страны декларацию о денонсации пакта Молотова-Риббентропа, который, по его словам, привел к передаче территории Молдовы в состав СССР.

Об этом сообщил в понедельник молдавский интернет-портал "Блокнот".

"Я, как президент (в Румынии это звание остается за президентами после отставки - Прим. Ред.), осуждаю пакт Молотова-Риббентропа. И намерен на следующей неделе подать в парламент Румынии проект декларации, подписанный мной и другими депутатами парламента, о денонсации этого пакта и его последствий. Мы обязаны это сделать", - цитирует издание заявление Бэсеску румынскому телевидению.

По словам румынского политика, вследствие пакта в составе Советского Союза оказались несколько государств. "Три страны Балтии вышли из состава Советского Союза и стали независимыми членами ЕС и НАТО, Польша стала государством, интегрированным в ЕС и НАТО. А Румыния потеряла Бессарабию, но так все и осталось", - отметил Бэсеску.

В прошлом году румынский политик был избран почетным председателем молдавской Партии национального единства, созданной в Кишиневе с целью продвижения идей унионистов (так называют здесь сторонников объединения с Румынией - Прим. Ред.). Вместе с активистами формирования он агитирует в населенных пунктах Молдавии за объединение двух стран и проводит встречи с избирателями накануне предстоящих в 2018 году парламентских выборов в этой республике. "Мы вошли в ЕС, и у нас есть перспективы процветания, поэтому нашей целью должно быть воссоединение страны. Я не говорю о территории Украины, речь идет только о восстановлении границы Румынии по Днестру", - сказал Бэсеску, пояснив тем самым, что Бухарест не претендует на Приднестровье.

За подобные высказывания политика осудил президент Молдавии Игорь Додон, который лишил Бэсеску молдавского гражданства, а также потребовал от правительства запретить ему въезд в страну.

Ранее "Страна" сообщала, что в Молдове десять сел приняли символическую декларацию об объединении с Румынией - СМИ.

Также президент Додон пригрозил войной в случае объединения Молдовы и Румынии.