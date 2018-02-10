Женская сборная Южной Кореи по шорт-треку установила новый олимпийский рекорд в эстафете на 3000 метров на Олимпиаде в Пхенчхане.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В квалификационном заезде за выход в финал корейская команда финишировала первой. Время - 4:06.387. Предыдущий олимпийский рекорд - 4:06.610 - был установлен сборной Китая на Играх-2010 в Ванкувере.

Таким образом, в Пхенчхане впервые был побит рекорд Олимпиад.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.

Ранее "Страна" сообщала, что шведская лыжница стала первой чемпионкой Игр 2018 в Пхенчхане.

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