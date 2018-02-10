В Украину из Либерии начали возвращаться миротворцы, которые находились там с миссией ООН в течение 14 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В Украину прибыл основной контингент вертолетного отряда. В Либерии еще остались украинские военнослужащие во главе с командиром, полковником Виталием Панасюком, которые вовлечены в процесс свертывания миссии. В ближайшее время они должны организовать загрузку имущества и техники на авиационный и морской транспорт и свернуть миссию. После выполнения этого задания они вернутся в Украину.

Таким образом, миротворческая миссия ООН 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины будет завершена.

Согласно резолюции Совета безопасности ООН, в апреле этого года завершается действие мандата миссии ООН в Либерии, поэтому все военные и полицейские подразделения будут выведены из страны.

24 января 2018 года украинский экипаж вертолета Ми-8 выполнил последний полет над городом Монровия. Так завершилась одна из самых длительных миротворческих миссий Вооруженных сил Украины.

Отметим, что в Либерии украинские миротворцы выполняли задачи по авиационной поддержке наземных войск миссии ООН, осуществляли патрулирование границ Либерии с соседними государствами, перевозку грузов, доставку в отдаленные и труднодоступные уголки страны продовольствия и лекарств, эвакуацию больных, принимавших участие в поисково-спасательных операциях, и тому подобное. Всего за все время миссии ООН в Либерии в составе отряда задачу выполняли более 5 000 украинских военнослужащих.

Ранее "Страна" сообщала, что названо число погибших в миротворческих миссиях ООН украинских военных.

Также украинские миротворцы отправились в Либерию, чтобы помочь ООН с гуманитарными грузами.