В женском спринте по биатлону на 7,5 км на Олимпийских играх 2018 года лучший результат у украинок показала Вита Семеренко, которая заняла только 14-е место.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В ходе гонки по биатлону в субботу она допустила один промах на второй стрельбе.

Победила в спринте немка Лаура Дальмайер, которая прошла дистанцию без единого промаха.

Серебро – у норвежки Марте Олсбю, бронза – у чешки Вероники Витковой.

Еще одна украинка Валя Семеренко заняла 46-е место, Анастасия Меркушина – 55-е место, Ирина Варвинец – 73-е место.

Ранее "Страна" публиковала полное расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде 2018.

Также появилось видео церемонии открытия XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане.