Олимпиада 2018. Вита Семеренко показала лучший результат Украины в спринте биатлона
В женском спринте по биатлону на 7,5 км на Олимпийских играх 2018 года лучший результат у украинок показала Вита Семеренко, которая заняла только 14-е место.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
В ходе гонки по биатлону в субботу она допустила один промах на второй стрельбе.
Победила в спринте немка Лаура Дальмайер, которая прошла дистанцию без единого промаха.
Серебро – у норвежки Марте Олсбю, бронза – у чешки Вероники Витковой.
Еще одна украинка Валя Семеренко заняла 46-е место, Анастасия Меркушина – 55-е место, Ирина Варвинец – 73-е место.
Ранее "Страна" публиковала полное расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде 2018.
Также появилось видео церемонии открытия XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане.
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