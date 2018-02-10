Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 12 февраля рассмотрит дело по иску киевского ФК "Динамо" на решение органов футбольного правосудия Украины о техпоражении для команды за неявку на матч в Мариуполе 27 августа 2017 года.

Как сообщается на сайте суда, в понедельник будет рассмотрено три дела: по искам главной команды "Динамо" к Федерации футбола Украины, команды "Динамо" U-21 к ФФУ и команды "Динамо" U-19 к ФФУ.

Ранее "Страна" сообщала, что ФФУ ответила на жалобы "Динамо" по "мариупольскому делу".

Также "Динамо" жалуется, что ФФУ затягивает сроки рассмотрения "мариупольского дела".

С конца июля 2017 года "Динамо" подняло вопрос о невозможности проведения матча с участием футболистов киевского клуба в Мариуполе, ссылаясь на ответы от правоохранительных органов Украины.

17 августа 2017 года комитет ФФУ единогласно решил продолжить проведение матчей украинской Премьер-лиги и Кубка Украины в Мариуполе, и поручил ФК "Мариуполь" вместе с соответствующими службами заранее проводить осмотр стадионов перед матчами.

14 ноября 2017 года решением Апелляционного комитета ФФУ "Динамо" было лишено 3 очков в чемпионате Украины за неявку на игру в Мариуполе 27 августа, поскольку киевский клуб не получил желаемых для себя гарантий безопасности. Данное решение было обжаловано в Лозаннском суде.

После 19 туров чемпионата Украины, который ушел на зимний перерыв 9 декабря, "Динамо" отстает от лидера "Шахтера" как раз на 3 очка.