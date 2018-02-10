Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал болельщиков и участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу - 2018 в Россию.

Об этом пишет Tribuna, цитируя "Перший".

"Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда. Особенно участников АТО. Я думаю, мы можем сделать общее заявление с МИД, СБУ, что делать этого не надо", – сказал Жданов.

По словам министра, Украина делала все, чтобы этот чемпионат не состоялся в России.

"Я видел, насколько все мировое сообщество было близко к принятию этого решения два года назад. Когда начались судебные процессы против бывшего руководства ФИФА, изменения, обвинения в коррупции при предоставлении права на проведение ЧМ. Я думал, что тогда будет это решение принято. Сейчас эта кампания спала. Осталось 6 месяцев до ЧМ. Я думаю, что тема с повестки дня снята. Хотя, с точки зрения наших национальных интересов, мы делали все, чтобы этот чемпионат не состоялся в России. Но наши возможности здесь очень ограничены", - добавил Жданов.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина не станет организованно посылать журналистов на чемпионат мира по футболу в России.

Также новый рейтинг ФИФА. Украина закончила год на 35 месте.