В Киеве полиция поймала на горячем гадалку, которая выманила у девушки больше 500 гривен
Полиция поймала мошенницу, которая в центре Киеве "нагадала" женщине чуть больше, чем на 500 гривен.
Об этом сообщает полиция столицы.
Во время отработки территории сотрудники поискового отдела Подольского района и столичного главка полиции заметили подозрительную женщину и решили проследить за ней.
Злоумышленница подошла к прохожей и начала что-то быстро рассказывать, как потом выяснилось – гадать. 24-летняя девушка насколько была поражена услышанным, что вытащила из сумки 502 гривны и отдала их мошеннице.
Получив желаемое, аферистка пыталась скрыться, однако оперативники ее догнали. В порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины правоохранители задержали 38-летнюю жительницу Киевской области.
По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана ей мера пресечения – личное обязательство.
Злоумышленнице грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
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