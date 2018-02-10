Задержан сотрудник Национальной полиции Украины, застреливший из табельного оружия местного жителя в Бахмутском районе, задержан, открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", сообщает официальный сайт Нацполиции в Донецкой области.

"Установлено, что полицейский прибыл на Донеччину в подкрепление с другой области. К сожалению, между полицейским и гражданским произошел конфликт на бытовой почве, и им было применено табельное огнестрельное оружие", - сказала она в эфире телеканала "112.Украина" в субботу.

Инцидент произошел около 1.00 в субботу, 10 февраля. Убитым оказался местный житель города Часов Яр, 1969 года рождения. Факт квалифицирован по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), правоохранитель задержан в порядке ст.208 Уголовного кодекса Украины. Полные обстоятельства трагического инцидента выясняются.

В момент инцидента полицейский находился не на службе и был одет в гражданскую одежду, приводит "Интерфакс" слова заместителя начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Донецкой области Иванны Ященко.

Был или полицейский в состоянии алкогольного опьянения установит досудебное расследование.

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