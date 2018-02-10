Специально нанятая коммерческая компания разбомбила центральный ускоритель ракеты Falcon 9, который дрейфовал в Атлантическом океане больше недели.

Об этом передает AmericaSpace.

Удар был нанесен по ускорителю ракеты из соображений безопасности. Военные США отрицают свое участие в операции.

Позже появились сообщения, что для уничтожения первой ступени ракеты, которая 31 января доставила на орбиту один самых мощных коммерческих коммуникационных спутников SES-16/GovSat-1, руководитель SpaceX нанял неназванную коммерческую компанию.

Отмечается, что в самой Space X не знали, как вернуть уцелевшую первую степень на побережье и собирались использовать буксир, но ускоритель, чья конструкция не предназначена для долгих часов плавания, начал разрушаться.

Ранее "Страна" сообщала, что украинский самолет “Руслан" доставил во Флориду груз для ракеты Falcon 9.

Также ракета Falcon Heavy вывела автомобиль Tesla Roadster на гелиоцентрическую орбиту.