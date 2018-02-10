В городе Мена, что в Черниговской области, в ночь с пятницы на субботу полиция задержала двух хакеров во время попытки взлома банкомата Приватбанка, который собрался закрыть более 150 отделений по всей Украине.

Как сообщает в субботу пресс-служба Приватбанка со ссылкой на собственную службу безопасности, преступники были задержаны во время попытки несанкционированного снятия средств, для чего к банкомату, установленному в помещении районной больницы в г.Мена, были подключены технологические устройства.

Отмечается, что задержать преступников с поличным удалось благодаря тесному взаимодействию банка и Главного управления Национальной полиции в Черниговской области и департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Выявить злоумышленников удалась благодаря новых технологий безопасности банка, которые позволяют в реальном времени отслеживать все возможные физические и технические вмешательства в системы банкоматов и терминалов, цитируют руководителя службы безопасности Приватбанка Сергея Болотина в пресс-службе.

Задержанные – мужчина и женщина 1974 и 1975 года рождения – оказались жителями Харьковской области. Во время обыска у них изъяты техника и устройства, применявшиеся для несанкционированного вмешательства в работу банкомата.

Против задержанных возбуждено уголовное производство, полиция изучает их возможную причастность к другим попыткам взлома банкоматов украинских банков.

Ранее "Страна" сообщала, что в Херсоне неизвестный пытался взорвать банкомат ручной гранатой, а также о том, что Приватбанк объявил награду за информацию о грабителях, взорвавших банкомат в Харьковской области.