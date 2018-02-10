Церемония открытия Олимпиады 2018 в Пхенчхане на стадионе PyeongChang Olympic запомнилась не только зрелищным шоу, но и яркими костюмами сборных.

Украинская сборная сделала акцент на ярко-голубой цвет, французы вышли в стильной одежде компании Lacoste, американцы – в Ralph Lauren, колумбийцы – в пончо. Россияне вышли в нейтральной форме "олимпийских атлетов из России", представители Бермудских островов - в шортах-бермудах, а спортсмен из Тонга Пита Тауфатофуа - в национальной юбке.

Российская сборная - единственная, вышедшая без знаменосца: олимпийский флаг нес волонтер.

Сборную Франции много лет одевает компания Lacoste Фото: vedomosti.ru

Украинцы вышли в ярко-голубых костюмах Фото: meta.ua

Сборная Колумбии в пончо Фото: vedomosti.ru

Спортсмены, представляющие Бермудские острова, оделись по-летнему - в бермуды Фото: vedomosti.ru

Спортсмен из Тонга Пита Тауфатофуа появился почти голым. Фото: vedomosti.ru

Сборная Белоруссии вышла в шарфах с узнаваемым орнаментом Фото: vedomosti.ru

Спортсмены из России вышли на церемонию под олимпийским флагом и в форме "олимпийских атлетов из России".Фото: vedomosti.ru

Ранее "Страна" сообщала, что украинскую спортсменку с флагом страны сняли на Олимпиаде в формате 360 градусов.

Также шведская лыжница стала первой чемпионкой Игр 2018 в Пхенчхане.