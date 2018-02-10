К 100-летию заключения Брестского мира президент Порошенко заявил, что "это одна из знаковых побед украинской дипломатии".

Об этом сказано на официальной странице президента Петра Порошенко в Facebook.

"На днях исполнилось 100 лет с даты подписания Брестского мира. Это - одна из знаковых побед украинской дипломатии", - написал президент.

Он добавил, что благодаря этому документу Украинская Народная Республика смогла получить признание своей независимости государствами Европы.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Речь идет о Брестском мире, который УНР 9 февраля заключила с так называемыми "центральными державами" - Германией и Австро-Венгрией, которые тогда вели войну (Первую мировую) против коалиции стран Антанты во главе с Францией и Британией. Как известно, в той войне победила Антанта.

Некоторые наблюдатели весьма удивились, что этот мир Порошенко назвал "победой украинской дипломатии" да еще и "знаковой".

Вот что пишет журналист Андрей Блинов в Facebook:

1. Это хлебный мир. УНР обязалась поставить Германии и Австро-Венгрии до 31 июля 1918 года миллион тонн зерна, 400 млн яиц, до 50 тыс. тонн мяса рогатого скота, а также сало, сахар, пеньку, марганцевую руду и прочее.

2. Взамен Германия и Австро-Венгрия обязывались ввести контингент для обеспечения защиты УНР.

3. Граница с Австро-Венгрией фиксировалась по состоянию на конец июля 1914 года, то есть от претензий на Тернополь, Станислав, Львов УНР отказывалась.

4. УНР получала право претендовать на часть белорусских и польских территорий бывшей Российской империи.

5. Договор носил сепаратный характер. Был направлен против интересов Антанты, которые в итоге стали победителями в Первой мировой войне.

6. Не обошлось и без секретного протокола. Соглашение в отношении Галиции и Буковины: Австро-Венгрия согласилась до 31 июля 1918 предоставить автономные права «коронного края» Галичине и Буковине, но потом этого не сделала, т.к. УНР не поставила достаточное количество репараций (зерна).

7. Еще за сутки до заключения соглашения Киев уже контролировали большевики.

8. В апреле 1918 года УНР была ликвидирована в результате поддержки идеи гетманата Скоропадского германскими оккупационными войсками. Скоропадский гарантировал Берлину и Вене хлебные поставки в строгом соответствии с положениями Брестского мира.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, почему у большевиков получилось. 17 вопросов о революции 1917 года.

Также "по Брест-Литовскому миру Галичина оставалась за Австро-Венгрией". Киевсовет решил пока не переименовывать проспект Победы в Брест-Литовский.