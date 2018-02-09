В Николаеве женщина родила ребенка на балконе, после чего нанесла ему удары ножницами и выбросила тело в мусорный контейнер.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Молодую женщину оперативно установили и задержали правоохранители. Другие ее дети в момент убийства находились на балконе.

"В контейнере для мусора найден труп новорожденного ребенка. При осмотре трупа было обнаружено более 20 проникающих ранений. Меньше суток понадобилось полицейским, и лицо, совершившее это преступление, было установлено и задержано. Это молодая женщина, которая родила ребенка на балконе, где ножницами сразу и убила", - заявил Аброськин.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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