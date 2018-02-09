В Киеве на Шулявском мосту из асфальта вылезла арматура. О торчащую конструкцию повредились колеса более чем 10 машин. Яма с острой арматурой образовалась прямо посреди проезжей части.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Опять устал Шулявский путепровод, теперь сверху, от Индустриального на Дорогожичи, повреждены колеса более чем 10 авто! Некоторые стоят ниже уже у остановки. Часть чинится прямо на мосту", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве еще один мост устал. Рухнула часть путепровода на проспекте Комарова. Опасный участок перекрыла полиция, в результате чего образовалась километровая пробка.

Также мы писали о том, что под Шулявский мостом в Киеве застрял грузовик.