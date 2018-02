В Пченхане завершилась торжественная церемония открытия ХХІІІ Зимних Олимпийских игр, где атлеты из 92 стран планеты традиционно прошлись под своими флагами. Видео размещено на странице Олимпиады в Twitter.

Церемония открытия, или же "Парад наций", прошел на 35-тысячном стадионе, который был построен специально для грядущих Игр. Несмотря на холод, спортсмены прошлись под своими флагами традиционным кругом.

Всего в соревнованиях нынешней Олимпиады выступят почти 3000 спортсменов. На зимних играх в Пченхане дебютируют сразу 6 стран: Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея.

Украинский флаг во время церемонии доверено нести олимпийской чемпионке-2014, капитану женской сборной по биатлону Елене Пидгрушной.

Всего же на XXIII зимних Играх нашу страну будут представлять 33 спортсмена, которые выполнили условия квалификационного отбора международных федераций и завоевали олимпийские лицензии. Они будут участвовать в 9 из 15 видах спорта: в биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье. Больше всего лицензий - 11 - Украина получила в биатлоне.

Церемония началась в 13:25 по киевскому времени. Первой традиционно на олимпийский стадион вышла сборная Греции.

Фото: pyeongchang.olympicchannel.com

