Украину ждут снежные выходные, потому что циклон и атмосферные фронты крутятся на месте
Сильные снегопады накрыли едва ли не всю Украину. В Виннице из-за непогоды даже есть пострадавший. Его машину раздавила электроопора, провода не выдержали снега.
Об этом сообщает ТСН.
В Хмельницкой области застрял рейсовый автобус с полусотней пассажиров. Среди них - 20 детей. Вытаскивали автобус из кювета с помощью спецтехники.
Движение по трассам страны пока что не закрывают. "Автодор" отчитывается, что магистрали расчищают.
Прогнозы синоптиков неутешительные, говорят, что снег будет идти несколько дней. Местами будет идти и дождь, ведь циклон "Мартина", который пришел в Украину из Италии, у нас задержится.
Видео: Youtube.com/tsn.ua
"Циклон практически крутится на месте, атмосферные фронты тоже будут крутиться над Украиной", - рассказала Евгения Ляшенко, заведующая сектора метеопрогнозов Харьковского РГМЦ.
Метеорологи объясняют: "Мартину" держит над Украиной антициклон, пришедший со стороны России, но вскоре он успокоится - погода станет ласково-зимней.
Как сообщала "Страна", ранее синоптик показала на карте, как циклон "Мартина" движется по территории Украины.
Мы писали, что в Украину идет циклон из Средиземноморья, возможны сильные осадки.
Также стало известно, что сегодня ночью Киев и область накроет плотным туманом.