Сильные снегопады накрыли едва ли не всю Украину. В Виннице из-за непогоды даже есть пострадавший. Его машину раздавила электроопора, провода не выдержали снега.

Об этом сообщает ТСН.

В Хмельницкой области застрял рейсовый автобус с полусотней пассажиров. Среди них - 20 детей. Вытаскивали автобус из кювета с помощью спецтехники.

Движение по трассам страны пока что не закрывают. "Автодор" отчитывается, что магистрали расчищают.

Прогнозы синоптиков неутешительные, говорят, что снег будет идти несколько дней. Местами будет идти и дождь, ведь циклон "Мартина", который пришел в Украину из Италии, у нас задержится.

Видео: Youtube.com/tsn.ua

"Циклон практически крутится на месте, атмосферные фронты тоже будут крутиться над Украиной", - рассказала Евгения Ляшенко, заведующая сектора метеопрогнозов Харьковского РГМЦ.

Метеорологи объясняют: "Мартину" держит над Украиной антициклон, пришедший со стороны России, но вскоре он успокоится - погода станет ласково-зимней.

Как сообщала "Страна", ранее синоптик показала на карте, как циклон "Мартина" движется по территории Украины.

Мы писали, что в Украину идет циклон из Средиземноморья, возможны сильные осадки.

Также стало известно, что сегодня ночью Киев и область накроет плотным туманом.