Члены Кабинета Министров Украины утвердили перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения и объемы бюджетных средств для их финансирования их ремонта в 2018 году.

В зависимости от их состояниях дороги и объекты на них планируется реконструировать в рамках капитального либо текущего ремонта. Некоторые будут строить заново. Об этом сообщается на Правительственном интернет-портале.

"Перечень предусматривает проведение работ по строительству и реконструкции на сумму 531,8 млн грн, капитального ремонта на сумму 1 260,1 млн грн и текущего среднего ремонта на сумму 4 808,2 млн грн. Общий объем финансирования составляет 6 600 млн грн с введением в эксплуатацию 492,7 км дорог и 3 696 погонных метров мостов", - указано в опубликованном сообщении.

Основные объекты, которые вошли в перечень:

М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский на участке Житомир - Винница;

Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский на участке Житомир - Винница; М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече;

Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече; Н-11 Днипро - Николаев,

Ремонт наиболее разрушенных участков автомобильной дороги М-06 Киев - Чоп,

Н-08 Борисполь - Днипро - Запорожье - Мариуполь на участке Запорожье - Мариуполь;

Борисполь - Днипро - Запорожье - Мариуполь на участке Запорожье - Мариуполь; Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов;

Мукачево - Ивано-Франковск - Львов; М-05 Киев - Одесса;

Киев - Одесса; Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев на участке Кропивницкий - Николаев;

Александровка - Кропивницкий - Николаев на участке Кропивницкий - Николаев; М-22 Полтава - Александрия

В Кабмине сообщили, что также предусмотрены ремонтные работы и на некоторых других дорогах Украины.

Кроме того, правительство утвердило Перечень объектов капитального и текущего среднего ремонта автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-03 Житомир - Черновцы и объемы бюджетных средств для ее финансирования в 2018 году. Общий объем финансирования составляет 1 000 000 тыс. грн со введением в эксплуатацию 77 км дороги.

В Кабмине также утвердили перечень объектов капитального и текущего среднего ремонта автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-46 Харьков - Ахтырка в 2018 году.

В частности, планируется в рамках реализации соответствующей бюджетной программы провести ремонт автомобильной дороги Р-46 Харьков - Ахтырка на всей протяженности, что составляет 104 км, общей стоимостью 982,2 млн грн, из них в Сумской области - протяженностью 21,9 км (в том числе 2 моста) - 219,6 млн грн, в Харьковской области - 81,7 км (в том числе 1 мост) - 762,6 млн грн.

Как сообщала "Страна", вечером в Киеве Audi влетел в столб на обочине скользкой дороги. В тяжелом состоянии и водитель, и пассажир были госпитализированы в больницу.

Напомним, что в Киеве из-за снега общественный транспорт будетходить не по графику.