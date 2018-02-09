Опубликован полный список дорог Украины, которые планируют ремонтировать в 2018 году
Члены Кабинета Министров Украины утвердили перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения и объемы бюджетных средств для их финансирования их ремонта в 2018 году.
В зависимости от их состояниях дороги и объекты на них планируется реконструировать в рамках капитального либо текущего ремонта. Некоторые будут строить заново. Об этом сообщается на Правительственном интернет-портале.
"Перечень предусматривает проведение работ по строительству и реконструкции на сумму 531,8 млн грн, капитального ремонта на сумму 1 260,1 млн грн и текущего среднего ремонта на сумму 4 808,2 млн грн. Общий объем финансирования составляет 6 600 млн грн с введением в эксплуатацию 492,7 км дорог и 3 696 погонных метров мостов", - указано в опубликованном сообщении.
Основные объекты, которые вошли в перечень:
- М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский на участке Житомир - Винница;
- М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече;
- Н-11 Днипро - Николаев,
Ремонт наиболее разрушенных участков автомобильной дороги М-06 Киев - Чоп,
- Н-08 Борисполь - Днипро - Запорожье - Мариуполь на участке Запорожье - Мариуполь;
- Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов;
- М-05 Киев - Одесса;
- Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев на участке Кропивницкий - Николаев;
- М-22 Полтава - Александрия
В Кабмине сообщили, что также предусмотрены ремонтные работы и на некоторых других дорогах Украины.
Кроме того, правительство утвердило Перечень объектов капитального и текущего среднего ремонта автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-03 Житомир - Черновцы и объемы бюджетных средств для ее финансирования в 2018 году. Общий объем финансирования составляет 1 000 000 тыс. грн со введением в эксплуатацию 77 км дороги.
В Кабмине также утвердили перечень объектов капитального и текущего среднего ремонта автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-46 Харьков - Ахтырка в 2018 году.
В частности, планируется в рамках реализации соответствующей бюджетной программы провести ремонт автомобильной дороги Р-46 Харьков - Ахтырка на всей протяженности, что составляет 104 км, общей стоимостью 982,2 млн грн, из них в Сумской области - протяженностью 21,9 км (в том числе 2 моста) - 219,6 млн грн, в Харьковской области - 81,7 км (в том числе 1 мост) - 762,6 млн грн.
Как сообщала "Страна", вечером в Киеве Audi влетел в столб на обочине скользкой дороги. В тяжелом состоянии и водитель, и пассажир были госпитализированы в больницу.
Напомним, что в Киеве из-за снега общественный транспорт будетходить не по графику.