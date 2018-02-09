Окружной суд Дюссельдорфа признал виновными всех девятерых фигурантов дела о мошенничестве, получивших известность как "украинско-российская заботливая мафия".

Обвиняемые в систематическом мошенничестве совершали сделки по оказанию медицинских услуг по уходу за больными и инвалидами в течение восьми лет, пишет Der Spiegel.

Все девять участников схемы получили до 7 лет лишения свободы. Большинство из них были выходцами из Украины и России, за что и получили свое прозвище.

Несколько врачей также участвовали в мошенничестве, получая за это взятки.

Организованная группа выставляла счета за услуги, которые по факту не предоставлялись, или речь шла о косметических процедурах.

Также судья подтвердил вину мошенников в отмывании денег. Ущерб был оценен следователями как минимум в 8,5 млн евро. Пострадавшей стороной были муниципалитеты и страховые компании.

Кроме того, суд распорядился о конфискации около 1,8 млн. евро.

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