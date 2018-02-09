У западного побережья Мексики произошло сильное землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр землетрясения находился в 30 км от побережья мексиканского штата Халиско и в 38 км от ближайшего населенного пункта Сан-Патрисио. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Хуан Мишель, сотрудник гостиницы "Алондра", который находится в близлежащем городе Барра-де-Навидад, сказал, что землетрясение ощутили гости отеля.

"Второй толчок был сильнее, с большим количеством движений зданий и припаркованных грузовиков", - сказал он, добавив, что нет необходимости эвакуировать отель.

Напомним, 6 февраля в результате землетрясения на Тайване два человека погибли и около двухсот пострадали.

Еще мы писали, как в конце января у берегов Аляски случилось мощное землетрясение, вызвавшее цунами.