В Киеве на бульваре Вацлава Гавела у маршрутного такси, ехавшего по маршруту №429, на ходу отпали колеса. Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

"ДТП в Киеве на Гавела (Лепсе), во время движения отпали колеса у маршрутного Богдана, 429. Люди не пострадали и продолжили свой путь на других Богданах, которые еще держатся", - говорится в сообщении.

Фото: dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал миллионам украинцев безопасные автобусы, а не старые маршрутки.

Также мы рассказывали, что маршрутный автобус сбил под Киевом пьяного мужчину, который собирал грибы в полной темноте.