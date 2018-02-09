После отпуска на Сейшелах, генпрокурору Луценко начислили больше 300 тысяч гривен зарплаты
Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за январь, то есть сразу после возвращения с легендарного семейного отдыха на Сейшелах, составила 324 479 гривен.
Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинских Новостей". Оклад Луценко составил 37 тыс. гривен.
Зарплата указана с учетом надбавок, доплат, премии и материальной помощи.
После удержания налогов и сборов Луценко получил 261 206 гривен.
Фото: ukranews.com
Как сообщала "Страна", Луценко отдохнул на Сейшелах в 10 раз дешевле, чем Порошенко на Мальдивах. Семья генерального прокурора Украины Юрия Луценко провела зимний отпуск на Сейшельских островах, арендовав две виллы с видом на океан комплекса Four Seasons Resort, одного из самых дорогих отелей Сейшел (пляж Бе-Лазар, остров Маэ).
Луценко дал калькуляцию своего отдыха "без излишеств" на Сейшелах: "10 тысяч оплатил сын, 20 000 заплатили сами".
Кстати, генпрокурор только за декабрь начислил себе годовую зарплату прокурора из района.