Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за январь, то есть сразу после возвращения с легендарного семейного отдыха на Сейшелах, составила 324 479 гривен.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинских Новостей". Оклад Луценко составил 37 тыс. гривен.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат, премии и материальной помощи.

После удержания налогов и сборов Луценко получил 261 206 гривен.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", Луценко отдохнул на Сейшелах в 10 раз дешевле, чем Порошенко на Мальдивах. Семья генерального прокурора Украины Юрия Луценко провела зимний отпуск на Сейшельских островах, арендовав две виллы с видом на океан комплекса Four Seasons Resort, одного из самых дорогих отелей Сейшел (пляж Бе-Лазар, остров Маэ).

Луценко дал калькуляцию своего отдыха "без излишеств" на Сейшелах: "10 тысяч оплатил сын, 20 000 заплатили сами".

Кстати, генпрокурор только за декабрь начислил себе годовую зарплату прокурора из района.