Спикер Парубий заявил про готовность парламента Украины к рассмотрению назначения нового главы НБУ на следующей пленарной неделе 27 февраля - 2 марта. Тогда же могут быть рассмотрены законопроект об Антикоррупционном суде и новый состав ЦИК.

Об этом он сказал в интервью телекомпании "Рада", передает Укринформ.

"По Национальному банку уже все готово и я думаю, что на следующей неделе мы рассмотрим вопрос по Национальному банку", - отметил Парубий. Вместе с тем он подчеркнул, что кандидат на должность главы Нацбанка должен еще провести встречи с фракциями.

Парубий также выразил надежду, "что на следующей пленарной неделе у нас будут завершены и политические дискуссии по этому поводу".

Касательно вопроса назначения новых членов ЦИК он напомнил, что сейчас кандидаты проходят процедуру спецпроверки в соответствии с антикоррупционным законодательством, которая может продолжаться порядка двадцати дней.

"Надеюсь, что до следующей пленарной недели эта спецпроверка должна быть завершена. Затем комитет, потом вынесение на заседание Верховной Рады Украины. Могу одно гарантировать, как и вопрос Антикоррупционного суда, вопрос ЦИК я безотлагательно поставлю в повестку дня, как только будут завершены все предусмотренные законом процедуры, и я рассчитываю, что это может быть на следующей пленарной неделе", - заверил спикер Парубий.

Как сообщала "Страна", Порошенко внес в Раду представление на новых членов ЦИК. Он добавил, что дал поручение отправить документы кандидатов на спецпроверку.

Отметим, что в президентском списке кандидатов в ЦИК появился человек от "Батькивщины". В Оппозиционном блоке также требует включить своих представителей в состав ЦИК.