В январе 2018 года потребительские цены повысились на 1,5%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Базовая инфляция, по данным Госстата, в сравнении с декабрем 2017 года составила 0,7%, а в годовом измерении - 9,8%.

Так, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в январе повысились на 2,0%, на одежду и обувь - снизились на 3,9%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 0,4%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 1,4%, на образование - повысились на 1,4%.

В частности, наибольшее подорожание зафиксировано на овощах и фруктах – 10,8% и 7,6%.

По сравнению с январем 2017 года в январе 2018 года потребительские цены повысились на 14,1%. При этом снижение стоимости на 2,7% было зафиксировано на гречку, сахар подешевел на 1%.

Цены на алкогольные напитки и продукцию табачной промышленности выросли на 1,1%. В том числе стоимость сигарет выросла на 1,6%, а алкоголь прибавил в цене на 0,5%.

Ранее "Страна" информировала, что Нацбанк резко поднял учетную ставку, чтобы удержать инфляцию.