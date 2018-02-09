В Нацбанке приветствовали назначение председателем правления "Приватбанка" - Петра Крумханзла, кандидатуру которого ранее согласовало правление Национального банка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Перед новым топ-менеджментом крупнейшего банка страны стоят амбициозные вызовы: "ПриватБанк" должен восстановить устойчивую бизнес-модель и одновременно сохранить инновационность несмотря на груз проблем, которые достались государственному банку в наследство от прежних собственников", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что "эта задача в настоящее время затруднена манипулированием экс-владельцами отдельными СМИ для давления на ход расследования подозрительных операций, которые происходили в банке до национализации".

"Мы понимаем, что сегодня наша общая задача - это возврат в бюджет сотен миллиардов гривен, направленных на поддержку банка в период национализации и в течение 2017 года. Это реализуется в первую очередь путем прибыльной работы, и соответственно уплаты налогов, а также и возврата активов так называемого "токсичного" портфеля, сформированного предыдущими собственниками банка", - отметила первый заместитель председателя правления Приватбанка Галина Пахачук.

По ее словам, аудит операций, который проводится в банке как НБУ так самим банком и привлеченными международными признанными компаниями в мире - это важная и нужная для страны работа, и передача информации регулятору не является нарушением банковской тайны. По каждому факту раскрытия банковской тайны, в том числе путем публикации закрытой служебной информации в СМИ, банк будет вести тщательное расследование. У нас впереди еще непростая большая работа по судебным процессам по возврату потерянных средств , и мы бы не хотели в этом вопросе манипуляций, по таким чувствительным вопросам как банковская тайна и интересы и защита личных данных наших клиентов".

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Как сообщала "Страна", Приватбанк планирует закрыть более 150 отделений по всей Украине. В пресс-релизе банка со ссылкой на исполняющую обязанности главы правления банка Галину Пахачук, кроме того, сменится месторасположение 73 отделений банка.

Напомним, что в Нацбанке назвали огромную сумму дефолтных кредитов в Украине.