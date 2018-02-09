В пятницу, 9 февраля, в рамках рабочего визита в США лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с помощником Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, передает пресс-служба партии.

Стороны обсудили пути достижения устойчивого мира на Востоке Украины и ситуацию в аннексированном Крыму.

Кроме того особое внимание было уделено борьбе с коррупцией - речь шла об эффективности функционирования уже существующих антикоррупционных институтов и перспективы создания Антикоррупционного суда, который был полностью независимым.

Фото: ba.org.ua

В рамках визита в США Тимошенко вместе с делегацией от "Батькивщина" провела ряд встреч с влиятельными американскими чиновниками, а также приняла участие в Национальном молитвенном завтраке в присутствии президента США.

Она обсудила со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером перспективы урегулирования конфликта на Востоке Украины, возможности внедрения миротворческой миссии ООН в Донбассе и вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

Лидер "Батькивщины" и Специальный представитель Госдепа США подробно обсудили внутриполитическую и экономическую ситуацию в Украине и на ее влияние на перспективу достижения устойчивого мира на Донбассе.

Тимошенко и Волкер были единодушны в необходимости достижения конкретных результатов работы антикоррупционных институтов в Украине. Речь шла об уважении к верховенству права и соблюдения демократического политического процесса в контексте следующих президентских и парламентских выборов.

Ситуация в Украине, в частности вопросы, связанные с агрессией России против нашего государства, и предоставление летальной оружия США Украине - об этом шла речь на встрече Тимошенко с председателем Комитета по иностранным делам Сената США Бобом Коркер.

На встрече Тимошенко с высокопоставленным членом Республиканской партии США, сенатором Марко Рубио в основном речь шла о политике безопасности и социально-экономического ситуации в Украине.

Рубио принял приглашение Тимошенко в удобное время вместе с коллегами посетить Украину.