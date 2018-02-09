Компания Google закупила 1100 велосипедов для работников и посетителей компании, чтобы они могли передвигаться по огромной площади штаб-квартиры цифрового гиганта. В последнее время, их начали массово воровать.

Площадь, которую занимает Googleplex, - 290 тысяч квадратных метров. Авто стоянки, фитнес центр, химчистка, сауна, кафе, рестораны, бассейн, площадка для игры в волейбол. Любой человек легко может обойти всю территорию, и для комфортного перемещения Google предлагает велосипеды, передает pikabu.

Всего в штаб-квартире фирмы в городе Маунтин-Вью в Калифорнии расположены 1100 бесплатных велосипедов, за одну неделю может пропасть от 100 до 250 штук.

На раме есть небольшие предупреждения, что велосипеды нужно оставлять на территории штаб-квартиры, но замечают их не все. "Моя дочь-третьеклассница однажды приехала домой и спросила: "Мы вообще можем брать их велосипеды?" - сообщил в интервью один из работников Google.

В том, что он пользовался велосипедом фирмы как минимум однажды, признался даже мэр Маунтин-Вью Кен Розенберг - он взял велосипед, чтобы добраться до кинотеатра после встречи в офисе компании. 68-летняя жительница сказала что взяла велосипед чтобы съездить на вокзал, а на ночь оставила его у себя дома. Другой человек сказал что взял его для семейной прогулки в выходной.

Предполагалось что велосипеды не будут покидать территорию, но местные жители решили что они общественные т.е. бесплатные. Группа из 30 сотрудников на 5 машинах объезжают окрестности для поиска брошенных велосипедов, но они понимают что война проиграна. Где-то год назад Google установила в некоторые велосипеды GPS-маячки. Компания обнаружила, что велосипеды разъехались по всему миру — некоторые оказались в Мексике и на Аляске.

Следующим шагом для Google будет установить умных замком , которые будут открываться только с помощью команды сотрудников через свои мобильные устройств.

Фото: pikabu.ru

Как сообщала "Страна", Львовский велосипедист скончался после удара головой о бигборд. Поскольку велосипедист был в шлеме, голова осталась невредимой, однако в результате падения мужчина получил травмы позвоночника.

Напомним, что один из сервисов Google научился предсказывать задержку авиарейсов.