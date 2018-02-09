Компания Intel установила мировой рекорд по количеству одновременно управляемых дронов: во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане она запустила в воздух 1218 квадрокоптеров, которые в течение нескольких минут формировали различные фигуры, в том числе олимпийскую эмблему из пяти колец, сообщает Wired.

Инженеры Intel несколько лет разрабатывают программное и аппаратное обеспечение для синхронных полетов множества беспилотников и периодически демонстрируют их возможности с помощью световых шоу. В начале 2016 года они показали синхронное управление ста дронами во время исполнения симфонии Бетховена, а в конце того же года инженеры установили новый рекорд и запустили в воздух уже 500 дронов.

Фото: wired.com

Теперь Intel снова обновила рекорд и довела количество одновременно управляемых беспилотников до 1218. Специалисты компании запустили их во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Во время церемонии квадрокоптеры со светодиодами летали над лыжниками и сноубордистами, и их рой принимал разные формы, в том числе сноубордиста и светящейся олимпийской эмблемы из пяти колец. Стоит отметить, что из-за требований безопасности шоу проводилось заранее и транслировалось в записи.

Как и во время предыдущих шоу Intel использовала квадрокоптеры Shooting Star собственной разработки. Они имеют размер 38 на 38 сантиметров, оборудованы массивом цветных светодиодов и могут летать до 20 минут на одном аккумуляторе. Во время коллективного полета они не взаимодействуют друг с другом напрямую и связываются только с координирующим компьютером.

Как сообщалось, сегодня в Пхенчхане официльно зажгли Олимпийский огонь.