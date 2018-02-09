Начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что по делам о преступлениях против евромайдановцев наказание в настоящее время отбывает один человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Горбатюка, за четыре года принято 50 судебных приговоров, 412 лицам сообщено о подозрении.

"На сегодняшний день по результатам расследования и рассмотрения имеем 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек. 412 лицам сообщено о подозрении, обвинительные акты по 258 человек находятся в суде", - заявил он.

Горбатюк отмечает, что это не тот результат, которого ожидает общество, однако говорит, что проведена "большая работа" для доказательства преступлений, которая еще не закончена.

"Практически каждую неделю у нас или сообщается о подозрениях, завершается расследование, направляются обвинительные акты в суд. Процесс установления истины продолжается", - сказал он.

Напомним, что суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по "майданному" делу.