Появилось видео церемонии открытия XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане
Сегодня в южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония открытия 23-й в истории зимней Олимпиады. В параде наций приняла участие 91 сборная, среди которых и Украина. Знаменосцем украинской команды стала биатлонистка Елена Пидгрушная.
Отметим, что сборные Северной и Южной Кореи шли совместной делегацией. Впервые в истории примут участие в Олимпиаде сборные Эквадора, Эритреи, Косово, Малайзии, Нигерии и Сингапура. Всего в Играх примут участие 2951 спортсмена из 92 стран.
Видео: Youtube.com/GTNG
Они разыграют 102 комплекта наград в 15 разных видах спорта. Завершатся Игры 25 февраля.
Во время церемонии, помимо традиционных представлений национальной тематики страны-хозяйки, также были продемонстрированы ранее невозможные элементы шоу с применением высоких технологий. К примеру, трансформация фигуры человека в олимпийские кольца с помощью 1200 дронов. Завершилась церемония торжественным зажиганием олимпийского огня на главной арене Игр, которые продлятся с 9 по 25 февраля
Видео:Youtube.com/Eurosport
Как сообщала "Страна", появилось полное расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде 2018
Также появилось фото и видео как украинская сборная прошла на открытии Олимпиады 2018