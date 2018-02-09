Сегодня в южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония открытия 23-й в истории зимней Олимпиады. В параде наций приняла участие 91 сборная, среди которых и Украина. Знаменосцем украинской команды стала биатлонистка Елена Пидгрушная.

Отметим, что сборные Северной и Южной Кореи шли совместной делегацией. Впервые в истории примут участие в Олимпиаде сборные Эквадора, Эритреи, Косово, Малайзии, Нигерии и Сингапура. Всего в Играх примут участие 2951 спортсмена из 92 стран.

Видео: Youtube.com/GTNG

Они разыграют 102 комплекта наград в 15 разных видах спорта. Завершатся Игры 25 февраля.

Во время церемонии, помимо традиционных представлений национальной тематики страны-хозяйки, также были продемонстрированы ранее невозможные элементы шоу с применением высоких технологий. К примеру, трансформация фигуры человека в олимпийские кольца с помощью 1200 дронов. Завершилась церемония торжественным зажиганием олимпийского огня на главной арене Игр, которые продлятся с 9 по 25 февраля

Видео:Youtube.com/Eurosport

Как сообщала "Страна", появилось полное расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде 2018

Также появилось фото и видео как украинская сборная прошла на открытии Олимпиады 2018



