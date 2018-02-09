В пятницу, 9 февраля в Дружковке (Донецкой обл.) состоялась "Тренировка со звездой", которую представители УХЛ организовали совместно с ХК "Донбасс" и ТМ "Parimatch".

Об этом сообщает пресс-служба Украинской хоккейной лиги.

Хоккеисты "Донбасса" под руководством Сергея Витера провели мастер-класс и поделились своими секретами с журналистами и болельщиками на ледовой арене "Альтаир". Выступили: Богдан Дьяченко, Юрий Шпак, Виталий Лялька и другие звезды отечественного хоккея.

Лучшие хоккеисты Украины провели разминку, побросали буллиты и показали несколько "хоккейных финтов". Завершилась тренировка неформальным общением, автограф-сессией и фото на память. Не обошлось и без поощрительных призов от ТМ "Parimatch" для самых успешных "учеников".

Представитель ТМ "Parimatch" Вадим Мисюра: "Мы продолжаем эстафету проекта "Тренировка со звездой" с лучшим хоккейным клубом Украины. И очень символично, что это делаем в день открытия Олимпиады. Уверен, благодаря нашим общим усилиям: социально-ответственного бизнеса, спортивной общественности, представителей медиа - со временем национальная сборная по хоккею обязательно будет представлена на зимних Играх, как сильная и сплоченная команда, в состав которой обязательно войдут игроки "Донбасса".

"Гостями нашей арены стали люди, влюблённые в хоккей. Я уверен, что благодаря таким встречам, возможно всестороннее развитие спорта в нашем регионе и нашей стране. Мы ставим перед собой только самые высокие цели– нет ничего невозможного, все начинается с одного шага", – прокомментировал событие генеральный директор ХК "Донбасс" Федор Ильенко.

Это уже четвертое подобное мероприятие, организованное ТМ Parimatch совместно с Украинской хоккейной лигой. Ранее "Тренировки со звездой" уже прошли в Броварах, Кривом Рогу и Харькове.

Фото: uhl.com.ua

Как сообщала "Страна", ХК Донбасс установил рекорд хоккейного чемпионата Украины по числу побед подряд. В матче 30 тура на домашней арене "Альтаир" хоккеисты "Донбасса" разгромили "Галицких Львов" 9:1, одержав свою 28 победу кряду.

Напомним, что чемпионы Украины первыми в УХЛ забросили сто шайб.