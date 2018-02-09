В Киеве и Киевской области до конца суток 9 февраля и ночью 10 февраля плохая видимость из-за тумана.

Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайшие часы с сохранением до конца суток 9 февраля и ночью 10 февраля в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в воскресенье, 11 февраля, очередной циклон из Средиземноморья придет в Украину. Затронет он в основном южную часть страны. С приходом циклона ожидаются дождь, мокрый снег, возможно, даже сильные осадки, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Ране в Ивано-Франковской и Винницкой областях из-за ухудшения погоды запретили движение транспорта.

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