Курс доллара не перестает катиться вниз. Так, к вечеру 9 февраля он потерял еще 10 копеек, и зафиксировался в рамках 26,99-27,01 грн./$, передает UBR.ua со ссылкой на начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

"Если бы Нацбанк не вышел снова скупать валюту, то курс пробил бы нижнюю психологическую отметку. Но чиновники заявили выкуп по запросу лучшего курса (RFQ) и взяли $10 млн. Взяли дороговато - по 27,06 грн./$. Видать собирать доллар по всему межбанку сложнее, чем договариваться с одной структурой, как было раньше с иностранцами. Кстати, нерезидентов на межбанке не было видно, хозяйничали наши экспортеры. И активнее всего это делали аграрии, металлурги конвертировали немного меньше выручки. Следующая неделя будет бюджетной - бизнесу предстоит уплата квартальных налогов. Понимая это, финансовые директора старались пораньше распродать свою выручку. Пока котировки не скатились по мере роста спроса на гривневые средства.

"Текущее снижение гривневой ликвидности в системе ограничивает спекулятивные колебания рынка", - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Нерезидентов на межбанке не было видно, хозяйничали наши экспортеры. И активнее всего это делали аграрии, металлурги конвертировали немного меньше выручки.

К пятнице остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 2,6 млрд. грн. (до 35,9 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной Нацбанком через депозитные сертификаты, вырос на 4,2 млрд. грн. (до 61,8 млрд. грн.).

Объем торгов в целом устаканился, потому изменился не сильно: приподнялся со вчерашних $414,50 млн. до $440,62 млн.

Из числа валютных продавцов в пятницу выделяли УкрСиббанк, Приватбанк, Проминвестбанк, ПУМБ, ING Bank, Укрэксимбанк, а их покупателей - Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.

Следующая неделя будет бюджетной - бизнесу предстоит уплата квартальных налогов. Понимая это, финансовые директора старались пораньше распродать свою выручку. Пока котировки не скатились по мере роста спроса на гривневые средства.

Экспортерам потребуется гривна, потому они будут выбрасывать доллар на межбанк.

"Вряд ли мы увидим крупные распродажи сразу с понедельника. Скорее всего, они будут происходить ближе к граничным датам по бюджетным платежам - в четверг-пятницу", - считает Юрий Гриненко.

Фактор риска - новый аукцион Минфина по размещению очередной партии облигаций внутреннего госзайма. Однако на сегодняшнем совещании с банкирами чиновники признали, что основную сумму необходимой гривни они привлекли 31 января и 6 февраля. А потому больше не нуждаются в крупных суммах средств.

Потому финансисты не ждут больших покупок от иностранцев, которые активно скупали наши ОВГЗ в последние два выхода Минфина, конвертируя крупные валютные капиталы. И не прогнозируют в начале недели крупной просадки курса доллара.

Напомним, вчера гривня укрепилась из-за активной скупки доллара, но банкиры не ждут стабильности.

Еще мы писали, как вчера, 8 февраля, евро и доллар подешевели почти на 40 копеек.